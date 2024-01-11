Анна Саліванчук пожалілася, що її 9-річний син захворів і потрапив до лікарні в Португалії

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася, що відпочинок в Португалії не минув без неприємностей.

У своєму Instagram артистка зізналась, що 9-річний син захворів. Спочатку знаменитість вважала, що в хлопчика отруєння, однак йому не ставало краще, тож Анна звернулася за допомогою до лікарів.

"На жаль, Гліб отримав отруєння або якийсь ротавірус. Ми мусили провести день в номері з ліками і постійними забігами до унітаза", - поділилася акторка.

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Артистка говорить, що до лікаря в Португалії виявилося не так просто потрапити. Зокрема, спочатку Саліванчук довелося на таксі їхати до медзакладу, адже ціни на виклик швидкої допомоги виявилися немаленькими. Окрім того, вони годину очікували, поки їх огляне лікар.

"Ми таки в лікарні, але тут велика проблема з лікарями. Нам терміново потрібна крапельниця, а нам годину треба очікувати, щоб лікар до нас прийшов. В Україні навіть під час війни все набагато краще, бо в нас найкращі лікарі і є безкоштовна швидка, а тут ціни – жах. Я на таксі приїхала до лікарні", - поскаржилася акторка.

Син Анни Саліванчук захворів / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Артистка говорить, що синові необхідна була крапельниця, однак навіть після огляду лікарі її не квапилися ставити. Ба більше, Гліба оглядав інтерн, з яким акторка ледь не посварилася.

"Дали ліки, очікуємо 20 хвилин, п'ємо воду і вирішуємо, що робити далі. Взяли аналізи і теж чекаємо на результати. На жаль, крапельницю просто так не ставлять. У вену попали з третього разу, бо нам дали не лікаря, а інтерна. У нього трусилися руки, я думала, їх всіх приб'ю. Їм пощастило, що я не знаю португальської, а вони погано знають англійську", - обурилася акторка.

Син Анни Саліванчук захворів / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Врешті-решт, виявилося, що в Гліба вірусна інфекція. Акторка сподівається, що її синові незабаром стане краще і вони спокійно зможуть повернутися до України.

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