Анна Саліванчук пригадала, як на початку війни зателефонувала російському актору: "Я була шокована"

До початку повномасштабної війни російські актори працювали в Україні разом з українцями. Серед них була й акторка Анна Саліванчук.

Знаменитість зізналась, що продовжувала це робити протягом восьми років, адже не розуміла, що війна почалася ще тоді.

"Мені соромно, що вісім років тому я не зрозуміла, що війна почалась. Я думала, що російські актори та режисери — це добре, і далі продовжувала зніматися у цих серіалах. Попри те, що ми завжди були подругами або коханками головних героїв, які приїжджали із Росії", - розповіла знаменитість у "Сніданку з 1+1".

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Саліванчук пригадала, що часто працювала з російським актором Олександром Пашковим. Він працював в Україні, заробляв чимало грошей та навіть дружину з дітьми привіз з собою. Коли Росія почала обстрілювали українські міста, Анна написала своєму колезі з проханням розповісти правду. Утім, відповідь росіянина її шокувала. Він написав акторці, що нині єдине, що вона може зробити, так це обняти рідних.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Я дуже часто знімалася з Олександром Пашковим. Він у Росії майже нікому був не потрібний, а в нас грав головні ролі. Перевіз до України дружину, трьох дітей. Він майже тут жив багато років поспіль, заробляв тут дуже багато грошей. У них же гонорари були набагато більшими, ніж в українських акторів. Перед війною ми знімалися, і я йому пишу 24 лютого: "Олександре, напиши щось, розкажи своїм людям". А він мені відповів: "Аня, все що тобі залишилося, так це обійняти близьких". Я була шокована через цю фразу. Таких людей було багато", - обурилася Анна.

"Мені соромно, що 8 років тому я не зрозуміла, що війна почалась" — відверте зізнання Анни Саліванчук

Читайте також: