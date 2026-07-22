Анна Саліванчук провчила шахрая в Греції: перелізла через паркан і знайшла власницю вілли

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Українська акторка Анна Саліванчук поставила крапку в історії з шахраєм у Греції та розповіла, як змогла повернути собі обіцяне житло після гучного скандалу.

Зірка поділилася фіналом неприємної пригоди, яка сталася під час сімейної відпустки. За її словами, чоловік, який здавав віллу, зрештою відмовився виконувати свої обіцянки. Після конфлікту він перестав іти на контакт і фактично залишив родину сам на сам із проблемою. Однак акторка не змирилася з ситуацією. Вона вирішила самостійно з’ясувати, що сталося насправді, і знайшла спосіб відновити справедливість.

«Він нас послав в одне місце і поїхав. Я думаю: клас, але зі мною так не можна. Я перелізла через паркан будинку, де ми жили, постукалася у вікна, нікого не було. (…) За мною вибігає жіночка і каже: "Що ви тут робите?" Я кажу, що це моя територія до 25 числа, розказала всю історію. Вона була в шоці, перепросила за дії свого працівника і допомогла нам вирішити всю ситуацію», — розповіла Саліванчук.

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Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Як виявилося, саме розмова зі справжньою власницею будинку стала переламним моментом. Господиня не знала, що відбувається, та після пояснень акторки втрутилася в ситуацію. Завдяки цьому родина Саліванчук отримала ті умови відпочинку, які були обіцяні ще від початку, а також компенсацію у вигляді безкоштовних днів проживання.

«Я нікому не дозволю ображати свою родину», — наголосила акторка.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук стала жертвою шахрая за кордоном і приголомшила наслідками.

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