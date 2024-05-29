Анна Саліванчук різко відповіла, як поділила з колишнім чоловіком-нардепом спільне майно

Українська акторка театру і кіно Анна Саліванчук доволі болісно переживає розрив із чоловіком, нардепом Олександром Божковим, та не охоче розповідає подробиці.

Тим не менш, у фанів до колишнього подружжя є чимало запитань, в тому числі й чи поділили вони спільно нажите за вісім років шлюбу майно. Тож, журналісти "Ранку у великому місті" поцікавилися в Анни, чи вирішила вона з екскоханим майнові питання. Утім, Саліванчук була не налаштованою на розмову та не надто говіркою.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Вона зазначила, що поруч взагалі-то стоїть її старший син Гліб. Також акторка різко додала, що нічого коментувати на цю тему не буде.

"Я нічого не можу вам сказати", - відрізала Анна Саліванчук.

Зазначимо, на початку березня акторка оголосила, що розлучилася з чоловіком. Розрив пари стався ще у травні 2023 року, однак вона не наважувалася про це розповісти. Що стало причиною розлучення після восьми років шлюбу – Анна Саліванчук не стала ділитися. Артистка лиш наголосила, що чоловік її не бив та руку на неї не підіймав.

Анна Саліванчук із колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія зізналась, як після розлучення поділила з колишнім чоловіком спільне майно. Також артистка заінтригувала романтичними змінами в особистому житті.

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