Анна Саліванчук розчулила рідкісним фото з чоловіком-продюсером

Відома українська акторка Анна Саліванчук розповіла, як минає її відпочинок з сім'єю.

Артистка Анна Саліванчук поділилася з прихильниками рідкісним кадром.

Так, знаменитість вирішила поспілкуватися з фанами в Instagram-stories та запитала у них, як вони проведуть останні вихідні літа. Акторці відповіли, що відпочиватимуть з сім'єю.

Анна ж поділилася, як минає її відпочинок. Загалом, у їхній родині все залежить від дітей. Як сини захочуть відпочивати, так і вони з чоловіком.

Анна Саліванчук з дітьми / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Ось мій командир. Наш відпочинок тепер залежить від дітей. Куди вони курсують, туди й ми", - зазначила знаменитість.

Міркуючи про це, Саліванчук опублікувала доволі рідкісну для її соцмереж світлину. На фото зображена акторка з чоловіком, продюсером Олександром Божковим та молодшим сином, Микитою.

Анна Саліванчук з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Зазначимо, вже багато років Анна Саліванчук живе у шлюбі з продюсером Олександром Божковим. Разом вони виховують двох дітей. 2015 року у пари народився син Гліб, а 2020 – Микита.

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