Анна Саліванчук розкрила подробиці розлучення з чоловіком-нардепом після восьми років шлюбу

Артистка зізналась, чи підтримує стосунки з колишнім.
Українська акторка Анна Саліванчук розкрила подробиці розлучення з чоловіком-нардепом Олександром Божковим, з яким вісім років прожила в шлюбі.
Артистка привідкрила завісу особистого життя блогеру Ніколосу Кармі. Зірка Мережі підловив акторку просто на вулиці, аби розпитати вартість її луку. Карма запримітив, що Анна Саліванчук була в коштовних прикрасах від французького бренду Van Cleef. Знаменитість зізналась, що то їй подарував колишній чоловік.
Ніколас Карма вирішив випитати подробиці розлучення. У розмові Саліванчук зізналась, що вони розійшлися не надто на позитивній ноті. Також колишнє подружжя наразі не підтримує стосунки.
"Колишній подарував, я з ним розлучилася вже. Не те, що класно розійшлися…Ми не підтримуємо стосунки", - зізналась акторка.
Зазначимо, Анна Саліванчук та Олександр Божков прожили в шлюбі вісім років. Офіційно пара розлучилася у травні 2023-го, але лише на початку 2024-го артистка підтвердила це. Колишнє подружжя виховує двох спільних синів – Гліба та Микиту. Чому пара розлучилася – достеменно невідомо.
До речі, нещодавно Анна Саліванчук заінтригувала змінами в особистому житті. Акторка натякнула, що в її життя з'явився новий чоловік.
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