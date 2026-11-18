Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Українська акторка Анна Саліванчук розсекретила свою нинішню вагу та розповіла, скільки кілограмів їй вдалося скинути після першої вагітності.

Приводом для відвертого зізнання стало особливе сімейне свято. 17 листопада старший син акторки Гліб святкував 11-річчя. З цієї нагоди зіркова мама присвятила хлопчикові емоційне привітання. У ньому вона пригадала власні зміни за ці роки. Зокрема, розповіла, як змінилася її фігура після народження первістка. Тоді акторка важила значно більше, ніж зараз.

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«Рівно 11 років тому я була 80 кілограмів і народила неймовірного, крутезного синочка. А тепер я важу 55 і все для чого? Для тебе, мій син. Я подаю приклад, що навіть в 41 ця жіночка може бути як дівчинка», — поділилася Анна.

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Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Таким чином, за 11 років після народження сина Саліванчук вдалося позбутися 25 кілограмів. Утім, акторка наголошує: її мотивація не обмежується бажанням мати струнку фігуру. Вона хоче демонструвати дітям, що важливо працювати над собою, не зупинятися на досягнутому та щодня розвиватися.

«Не вчіть своїх дітей — вчіться самі кожного дня. Бо діти все одно будуть схожі на вас», — наголосила знаменитість.

Анна Саліванчук з дітьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

До слова, Анна виховує двох синів — Гліба та Микиту. Акторка не приховує, що материнство буває непростим випробуванням. Зокрема, раніше вона розповідала про зміни в поведінці старшого сина, який поступово входить у підлітковий вік.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук дорікнула ексчоловіку через дітей і згадала про закон.

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