Анна Саліванчук розповіла про екстрену "евакуацію" з квартири вночі

Інцидент стався у ніч проти 21 лютого.

Відома українська акторка Анна Саліванчук розповіла, як вночі втікала зі своєї квартири.

Як поділилася зірка "Свінгерів" у своєму Instagram, у другій ночі в багатоквартирному будинку, де вона живе, увімкнулася пожежна сигналізація. Мешканці, на тлі новин про вторгнення Росії до України, неабияк злякалися та почали вибігати на вулицю. Втім, виявилося, це була витівка п'яного чоловіка, який не міг знайти вихід та натискав на усі кнопки у під'їзді.

"Він був у г*вно. І не міг вийти з під'їзду. Він тиснув усюди, як потім вияснилося. Сирена змушує мешканців здійснити нічний вояж на вулицю й познайомитися з сусідами. А крик сирени в контексті актуального новинного порядку денного забезпечує дальнє світло в очах усіх співпід'їздників", – розповіла вона.

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Знаменитість додала, що дуже швидко на місце події прибули пожежники, полісмени, медики. Також прибігли сусіди, консьєржка та двірник. Втім, у результаті цієї ситуації, Саліванчук зрозуміла, що мешканці її будинку неготові до евакуації.

"Найповніший стан справ описує слово "ні**я". Але ми виправимося. Так що спасибі за ревізію, невідомий аватаре. Твоя завтрашня печія – це від нас усіх", – додала Анна.

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

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