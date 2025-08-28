Анна Саліванчук розповіла про пережитий жахливий обстріл Києва: "Вікна трусилися, поруч все палало"

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про пережитий жахливий обстріл Києва.

Артистка зізналась, що вперше так серйозно злякалася. Вибухи були зовсім поруч із будинком знаменитості. В Instagram-stories Анна Саліванчук говорить, що під час атаки на Київ в її квартирі трусилися вікна, а довкола все палало.

"Це жах, мені вперше було так лячно. Дуже гучно, вікна трусилися, поруч все палало", - поділилася артистка.

Анна Саліванчук із сином / © instagram.com/salivanchuk.anna

До слова, окупанти у ніч проти 28 серпня обстріляли Київ ударними безпілотниками та ракетами різних типів. На жаль, в різних районах столиці є влучання. Анна Саліванчук висловила співчуття всім постраждалим та сім'ям загиблих від злочинних дій загарбників.

"Всі сім'ї, які постраждали, - прийміть мої співчуття", - написала артистка.

