Анна Саліванчук розповіла про пережитий жахливий обстріл Києва: "Вікна трусилися, поруч все палало"
Акторка зізналась, що вперше під час обстрілу так серйозно злякалася.
Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про пережитий жахливий обстріл Києва.
Артистка зізналась, що вперше так серйозно злякалася. Вибухи були зовсім поруч із будинком знаменитості. В Instagram-stories Анна Саліванчук говорить, що під час атаки на Київ в її квартирі трусилися вікна, а довкола все палало.
"Це жах, мені вперше було так лячно. Дуже гучно, вікна трусилися, поруч все палало", - поділилася артистка.
До слова, окупанти у ніч проти 28 серпня обстріляли Київ ударними безпілотниками та ракетами різних типів. На жаль, в різних районах столиці є влучання. Анна Саліванчук висловила співчуття всім постраждалим та сім'ям загиблих від злочинних дій загарбників.
"Всі сім'ї, які постраждали, - прийміть мої співчуття", - написала артистка.
Нагадаємо, ведуча Леся Нікітюк наразі з двомісячним сином також перебуває в Києві. Знаменитість показала, як вони під час атаки на столицю ховалися від обстрілів.