Анна Саліванчук розповіла, як втратила зір: "Це було дуже страшно"

Артистка навіть могла б отримати інвалідність.

Зірка комедії "Свінгери", українська акторка Анна Саліванчук, якій не так давно видалили грижі у шийному відділі, розповіла, як втратила свій зір.

Так, у програмі "Світське життя" артистка зізналася, що через те, що грижі впилися їй в спинний мозок, акторка втратила зір на деякий час. Але їй пощастило, що вона обрала хорошого лікаря, який зробив операцію правильно. Тому здоров'я Анни покращилося, а її зір повернувся.

"Я за два дні до операції втратила зір. Якби я не обрала хорошого лікаря, не довірила йому б своє життя, могло б статися що завгодно. Мені могли б витягувати ці грижі, задіти цей спинний мозок, і я могла б стати інвалідом, зір міг не повернутися. Це було дуже страшно. Я не відчувала взагалі свою руку, я не могла підняти своїх дітей", - поділилася моторошними подробицями Анна.

Нагадаємо, що у квітні Анні Саліванчук видалили грижі у шийному відділі. Артистка вирішила бути до кінця відвертою з прихильниками та показала, як саме відбувалася операція.

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