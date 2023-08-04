З Анни Саліванчук ледь не зліз відвертий корсет через Злату Огнєвіч просто під час репетиції

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про курйозну ситуацію, яка сталася з нею перед репетицією вистави "Основний інстинкт".

У цій постановці разом з Саліванчук грають Злата Огнєвіч, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк та Артемій Єгоров. Як розповіла Анна у сторіз своєї сторінки в Instagram, коли вона вже мала виходити на сцену, у неї порвався корстет.

Анна Саліванчук і Тарас Цимбалюк у виставі "Основний інстинкт" / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

За словами Саліванчук, це сталося через її колегу Злату Огнєвіч, яка дуже міцно зашнурувала вбрання артистки. Та, на щастя, в Огнєвіч знайшлися нитки, а акторка Наталка Денисенко виявилася вправною господинею і швидко все зашила:

"Репетиція в нас вже почалася і почалася вона з того, що в мене порвався корсет. Так мене Злата зашнуровувала. Але Наталка все зашила, все зробила, тому я все ж таки буду сьогодні сяяти", - прокоментувала Саліванчук курйозний момент.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук і Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, що зовсім нещодавно акторка Анна Саліванчук потішила фанів кумедною витівкою. Артистка відпочивала за містом і йшла в обтислій сукні з букетом у руках. Раптом зірка взяла і стрибнула у басейн просто у сукні, тримаючи квіти.

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