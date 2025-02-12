Анна Саліванчук розсекретила нового чоловіка в її житті після розлучення з нардепом

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, що після розлучення з нардепом в її житті з'явився новий чоловік.

У програмі "ЖВЛ представляє" зірка поділилася, що їхнє знайомство відбулося випадково. Парочка зустрілася просто в театрі, де працює Анна Саліванчук. Артистка зізнається, що історія їхнього знайомства банальна, але водночас дуже цікава.

"У мене випадок був, я вважаю, досить цікавий, але й банальний. Це був театр, це була моя робота", - говорить акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук не стала розповідати, чи цей загадковий чоловік її колега за сценою, чи просто шанувальник. Натомість артистка натякнула, що обранець підкорив її щирістю. Як говорить акторка, їй хочеться, аби в животі відчувалися метелики від погляду на чоловіка. Схоже, що саме так зараз і відбувається в житті знаменитості.

"У нас ще маленький термін знайомства. Але я дуже люблю щирість. І дуже не люблю, коли кажуть неправду, щось вигадують. Люблю, коли просто щиро дивляться в очі, і ти розумієш, що це правда. Побачення мрії для мене – це щоб я дивилася на чоловіка, а в животі у мене були метелики. Я дивилася на нього і розуміла, що нічого від нього не хочу, просто хочу дивитися", - поділилася акторка.

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Зазначимо, Анна Саліванчук у травні 2023 року розлучилася з чоловіком-нардепом Олександром Божковим після восьми років шлюбу. Колишнє подружжя виховує двох синів – Гліба та Микиту.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповідала, як її домагався відомий фотограф. Йдеться про Олександра Ктиторчука, який відбуває покарання за розбещення та ґвалтування неповнолітніх.

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