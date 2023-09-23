Анна Саліванчук розвеселила кумедними кадрами зі сплячими Наталкою Денисенко і Тарасом Цимбалюком

Українська акторка Анна Саліванчук повеселила фанів кадрами зі своїми колегами по сцені.

Зараз зірка грає у виставі "Основний інстинкт" разом з Наталкою Денисенко, Тарасом Цимбалюком, Антоніною Хижняк та Артемієм Єгоровим. Днями акторська група вирушила на гастролі по містам України, тож тепер багато проводить часу разом.

У своїх Instagram-stories Саліванчук показала "залаштунки" гастрольного життя та повеселила шанувальників кумедними кадрами з потягу. Анна встала раніше за всіх та показала своїх колег саме тоді, коли вони міцно спали у дорозі.

"Які вони милі, коли сплять", - пожартувала Саліванчук.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Денисенко та Єгоров улаштувалися на нижніх полках у купе, а Хижняк та Цимбалюк - на верхніх. Актори навіть не підозрювали, що їх знімають, проте ображатися на колегу не стали, а лише посміялися з цього.

Артемій Єгоров / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Антоніна Хижняк / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Сама ж акторка поскаржилася, що не може заснути і прокинулася зарано. Тож тепер мусить шукати собі розваги, поки колеги відпочивають.

"Чому мені не спиться? Усі нормальні люди сплять", - сказала акторка.

Нагадаємо, раніше у Мережі розкритикували Наталку Денисенко за надто відверті фото - акторка не стала мовчати і відповіла хейтерам.

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