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Анна Саліванчук шокувала відео, як власноруч коротко зістригла волосся

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Анна Саліванчук шокувала відео, як власноруч коротко зістригла волосся

Анна Саліванчук в купальнику / instagram.com/salivanchuk.anna

Зірка просто на камеру підстригла довге та кучеряве волосся.

Відома українська акторка Анна Саліванчук вирішила кардинально змінити свій імідж.

Так, зірка власноруч коротко підстриглася. Артистка у своєму Instagram опублікувала відео, на якому великими ножицями зістригає довге та кучеряве волосся. Як зізнається Анна, вона мріяла про це понад 10 років.

"Так, друзі, зараз зі мною трапиться те, про що я мріяла понад 10 років. Я завжди дуже хотіла коротко підстригтися. Це дуже тяжке рішення.  Я покликала найкращого стиліста, налила собі келих ігристого, бо, якщо чесно, лячно", - поділилася акторка.

До речі, найкращий стиліст – це її старший син Гліб. Втім, хлопчикові не вдалося підстригти маму. Тому Анна взяла все у свої руки й власноруч це зробила.

Весь процес Анна знімала на відео, а потім виклала ролик на своїй сторінці в Instagram. Втім, Анна зістригла не своє волосся, а нарощене.

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