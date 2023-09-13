Анна Саліванчук шокувала, як нахабний таксист хотів "кинути" її на гроші та обматюкав

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про неприємний інцидент, який з нею трапився просто в центрі Києва.

Знаменитість в Instagram-stories поділилася, як нахабний таксист хотів "кинути" її на гроші. Авто Анни забрав евакуатор, а вона неабияк поспішала до театру. Тож акторка скористалася послугами таксиста, який не працював в жодній із служб. Утім, поїздка видалася не з приємних.

"Історія про те, як я сьогодні лох два рази. Заїхала я до банку, мені там треба було документи підписати. Виходжу, мого авто немає. Евакуатор забрав. Не вистачило одного метра до того, щоб було 10 метрів від пішохідного переходу. Навпроти стоїть таксист, який не працює в службі, а просто, як колись, сам по собі. Каже: "Так, так, щойно відвезли. Давайте я вас підкину". У мене вистава, я запізнююсь, погодилася", - розповіла акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Салівнчук говорить, що до місця її призначення їхати недалеко, максимум шість хвилин. Тож поїздка мала б обійтися їй недорого. Тим часом таксист почав вимагати з акторки 300 гривень. Анна була шокованою, адже поїздка скільки не коштує, тож відмовилася платити такі гроші.

"Я сідаю, а нам їхати хвилин шість. Він просить 300 гривень. Я кажу: "Ви що? Здуріли? Які 300 гривень? Ми їхали шість хвилин! Максимум 100 гривень я вам даю!". Він зачиняє авто та везе мене назад на місце. Я кажу, що запізнююсь на виставу і чи є щось в розумі…Так, я натупила, я не запитала, скільки це коштуватиме. Але я була впевненою, що це не можливо, щоб воно коштувало 300 гривень", - поділилася акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Тим часом водій просто вирішив відвезти Анну туди, звідки почалася їхня поїздка. Знаменитість була шокована такою поведінкою водія. Артистка зізналась, що просто вискочила з авто. Водій, своєю чергою, ще й обматюкав акторку. Саліванчук не хотіла це все просто так полишати, тож замислювалась над тим, аби викликати поліцію. Утім, знаменитість поспішала, тому не стала цього робити.

"Він закриває авто та везе мене назад. Везе до "Контрактової площі", де я і сіла до нього в таксі. Був затор, у нього було старе авто, де можна було самому відкрити дверцята. Я відкрила і вибігла на ходу. Він ще й мене обматюкав. Я не встигала викликати поліцію, хоча дуже хотілося б", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук розповідала про проблеми зі здоров'ям. Акторка була вимушена звернутися за допомогою до фахівця, однак до лікаря виявилося не так просто потрапити.

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