Анна Саліванчук шокувала, як втратила зір і перенесла операцію на шиї: "Могла лишитися інвалідом"

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, як втратила зір і як їй встановили титанові платини в шию.

У знаменитості виявили грижі. Акторка тривалий час лікувалася, ходила з шийним бандажем, однак стан не покращувався. Різні лікарі радили артистці робити операцію. Однак знаменитість боялася, адже були серйозні ризики. Якби операція хоча б трішки пішла не за планом, Анна могла б отримати інвалідність.

"Я два місяці ходила з бандажем, взагалі не відчувала праву руку, лікувалась і боялась операції, я могла залишитись інвалідом. Я за два місяці обійшла дев'ять лікарів, які казали треба різати, але якщо там трохи зачепити, то ти можеш бути без руки, без ноги, все що хочеш може бути... Страшно! 35 років мені було, двоє дітей", - розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

На операцію Анна Саліванчук погодилася, коли одного ранку прокинулася і зрозуміла, що втратила зір. Після хірургічного втручання знаменитість стала почуватися набагато краще. Зір повернувся, окрім того, артиста почала відчувати праву руку. Знаменитість неабияк вдячно лікареві-нейрохірургу за порятунок.

"Я втратила зір. Грижі мені впилися в спинний мозок і передавили... Коли я прокинулась і не бачу Микиту (сина – прим. ред.), то була готова на операцію. Одразу після операції в мене рука запрацювала, я її відчула, бо це можна було різати, щипати, кусати, взагалі нічого не відчувала. Одразу повернувся зір і все добре", - ділиться акторка.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук зізналась, що втратила доньку. У знаменитості мала народитися двійня, однак, на жаль, один із плодів завмер.

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