Анна Саліванчук шокувала, як її домагався відомий фотограф

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, як її домагався відомий фотограф, і прокоментувала секс-скандал довкола викладачів у Карпенка-Карого.

Артистка говорить, що була дійсно шокована скандалом, що розгорівся довкола театрального вишу. Знаменитість добре знає і Юрія Висоцького, і Андрія Білоуса. Окрім того, акторка з ними працювала. Анна Саліванчук у проєкті "Ранок у великому місті" зазначила, що не стикалася з неналежною поведінкою з їхнього боку. Утім, подібні історії акторка чула від інших.

"Я була шокована, що це відбувається, бо я добре знаю і Висоцького, і Білоуса, я з ними знімалася. У мене не було таких випадків, але я про це чула, чула саме про цих людей і це жахливо", - коментує артистка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Сама ж Анна Саліванчук теж свого часу стикалася з домаганнями. Мова йде про відомого фотографа Олександра Ктиторчука, який відбуває покарання за розбещення та ґвалтування неповнолітніх. Ктиторчук запропонував акторці безкоштовно зробити портфоліо. Вона ж погодилася. Знімання запланували на вечір. Як пригадує Анна, Ктиторчук віз її в авто майже до Конча-Заспи. В автівці чоловік почав чіплятися до акторки та мацати її. Коли вона дала відсіч, той натякнув, що інтим – це оплата за портфоліо. Врешті, артистка схопила його за волосся і заявила, що той має негайно відвезти її додому. На щастя, саме цим все й скінчилося.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Тоді, коли я приїхала до його студії, в нього ходили голі дівчата по студії, молодесенькі. Він мені каже: "Ти мені дуже сподобалась, давай я тебе завтра пофотографую, зроблю тобі безкоштовне портфоліо від самого Ктиторчука". Я погодилася. Везе мене десь майже до Конча-Заспи. Фотографуємося, і в машині він починає так класти ручку на мою ніжку і казати: "Ну що ти вже готова?". Я запитую, до чого? А він: "Ну, а як ти думала, я тебе фотографую просто так". Він почав трошечки так на мене напирати, і я оці довгі коси його, я так беру за його цю косу і кажу: "Подивись, який ти страшний і старий. Вези мене на Лук'янівську". І він мене повіз додому", - пригадала артистка.

Нагадаємо, у січні відбувся суд над фотографом Олександром Ктиторчуком. Його визнали винним у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх і відправили за ґрати на 12 років.

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