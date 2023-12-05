Анна Саліванчук шокувала, які ускладнення виникли в її 3-річного сина після скарлатини: "Це жах"

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про ускладнення, які виникли в її 3-річного сина Нікіти після скарлатини.

Маленький хлопчик захворів в кінці листопада. Нині син акторки почувається набагато краще. Однак, як зізналася артистка, після скарлатини виникли ускладнення. Зокрема, у Нікіті почала облазити шкіра на руках.

"Зараз покажу вам, що сталося з Нікітиними руками після скарлатини. Повністю облазить шкіра…Просто облазить, як шкірка з банана. Це жах! От такі от дає ускладнення скарлатина", - поділилася артистка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук зазначила, після скарлатини такі ускладнення виникають і вони цілком нормальні. Тим не менш, рукам хлопчика нині потрібен догляд. Їх потрібно мастити або кремом, або лікувальною маззю.

"Я шокована, але це нормально після скарлатини. Треба мазати кремом або бепантеном", - наголосила знаменитість.

Молодший син Анни Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно шоумен Слава Дьомін поділився, що в його 13-річного сина проблеми зі здоров'ям. Зокрема, Владиславу необхідна операція.

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