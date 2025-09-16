Анна Саліванчук схудла майже на 10 кіло і в топі та лосинах похвалилася результатом

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Відома українська акторка Анна Саліванчук похизувалася своїм схудненням.

Знаменитість зізналася, що позбулася восьми кілограмів. На це вона витратила два з половиною місяці. В Instagam-stories акторка вже встигла продемонструвати результат схуднення. Анна опублікувала відео, як у лосинах і топі тренується у спортзалі. Оскільки вбрання артистки було обтислим, можна помітити, який вигляд має її фігура.

Також Анна Саліванчук пообіцяла розкрити секрет, який допоміг їй схуднути. Звісно, не останню роль у цьому відіграє спорт, яким знаменитість активно займається, але є ще дещо.

Реклама

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

“Зовсім скоро розповім вам свій секретик: які аналізи і що саме мені допомогло схуднути за 2,5 місяця на 8 кг”, — поділилася акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська здивувала, що схудла на 25 кілограмів. Артистка вже розкрила свій незвичайний метод, який допоміг їй позбутися зайвої ваги. Зірці знадобився рік, щоб досягнути таких результатів.