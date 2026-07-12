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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Анна Саліванчук спокусила кадрами у бікіні й засвітила рельєфну фігуру на відпочинку в Греції

Акторка у купальнику з чашками-мушлями вразила формою на морському узбережжі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Анна Саліванчук

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук показала відпочинок у Греції та вразила фігурою у стильному білому бікіні.

Артистка вирушила на сонячне узбережжя та вже ділиться атмосферними кадрами з відпустки. У своєму Instagram знаменитість опублікувала серію світлин біля моря. Для пляжного виходу вона обрала незвичний купальник із чашечками у формі мушель. Образ доповнили широкий капелюх, сонцезахисні окуляри та масивні прикраси на руках. На фото Саліванчук продемонструвала підтягнуту та рельєфну фігуру.

«Якщо твоє життя виявилося нудним і нещасним через те, що ти слухав маму, тата, вчителя, священника чи якогось хлопця з телевізора, які вказували тобі, як жити, — то ти сам у цьому винен! Слухай тільки своє серце і йди до своєї мети та бажань», — написала Саліванчук.

Допис Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Допис Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Публікація акторки швидко привернула увагу її підписників, які засипали знаменитість компліментами та відзначили її бездоганний літній образ.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук після скандального розлучення з чоловіком-нардепом розсекретила новий роман.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
183
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