Анна Саліванчук спокусила кадрами у бікіні й засвітила рельєфну фігуру на відпочинку в Греції

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Українська акторка Анна Саліванчук показала відпочинок у Греції та вразила фігурою у стильному білому бікіні.

Артистка вирушила на сонячне узбережжя та вже ділиться атмосферними кадрами з відпустки. У своєму Instagram знаменитість опублікувала серію світлин біля моря. Для пляжного виходу вона обрала незвичний купальник із чашечками у формі мушель. Образ доповнили широкий капелюх, сонцезахисні окуляри та масивні прикраси на руках. На фото Саліванчук продемонструвала підтягнуту та рельєфну фігуру.

«Якщо твоє життя виявилося нудним і нещасним через те, що ти слухав маму, тата, вчителя, священника чи якогось хлопця з телевізора, які вказували тобі, як жити, — то ти сам у цьому винен! Слухай тільки своє серце і йди до своєї мети та бажань», — написала Саліванчук.

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Допис Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Публікація акторки швидко привернула увагу її підписників, які засипали знаменитість компліментами та відзначили її бездоганний літній образ.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук після скандального розлучення з чоловіком-нардепом розсекретила новий роман.

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