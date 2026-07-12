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- Гламур
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Анна Саліванчук спокусила кадрами у бікіні й засвітила рельєфну фігуру на відпочинку в Греції
Акторка у купальнику з чашками-мушлями вразила формою на морському узбережжі.
Українська акторка Анна Саліванчук показала відпочинок у Греції та вразила фігурою у стильному білому бікіні.
Артистка вирушила на сонячне узбережжя та вже ділиться атмосферними кадрами з відпустки. У своєму Instagram знаменитість опублікувала серію світлин біля моря. Для пляжного виходу вона обрала незвичний купальник із чашечками у формі мушель. Образ доповнили широкий капелюх, сонцезахисні окуляри та масивні прикраси на руках. На фото Саліванчук продемонструвала підтягнуту та рельєфну фігуру.
«Якщо твоє життя виявилося нудним і нещасним через те, що ти слухав маму, тата, вчителя, священника чи якогось хлопця з телевізора, які вказували тобі, як жити, — то ти сам у цьому винен! Слухай тільки своє серце і йди до своєї мети та бажань», — написала Саліванчук.
Публікація акторки швидко привернула увагу її підписників, які засипали знаменитість компліментами та відзначили її бездоганний літній образ.
Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук після скандального розлучення з чоловіком-нардепом розсекретила новий роман.