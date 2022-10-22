Анна Саліванчук стала свідком розкрадання гуманітарної допомоги: "Я бачила це на власні очі"

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук приголомшила історією про те, що стала свідком розкрадання гуманітарної допомоги.

У інтерв'ю Аліні Доротюк артистка розповіла, що під час війни вирішила допомогти дитячому будинку і оголосила збір коштів для цього. Врешті, Анні вдалося зібрати 350 тисяч гривень.

"Мої помічники знайшли дитячий будинок у Житомирі, де перебувало на той час, як мені написав директор цього будинку, п'ять тисяч переселенців з гарячих точок. Він мені надіслав список, що їм потрібно. Ми все закупили, забили повний бус. Ми приїжджаємо до Житомира, це якраз було тоді, коли палива не було ніде. Ми його знайшли, приїхали туди. Я телефоную цьому чоловіку, він не бере трубку. Телефоную його помічниці, вона говорить: "Зараз, зараз. У мене тут ситуація". І тут вона виходить, ну виходить така, щоб нікого не образити, базарниця, така рішака-барабака. Вона каже: "Ви сюди заїжджайте". Я кажу: "А дитячий будинок де?". Вона: "А там, за воротами". Я кажу: "А ми куди заїжджаємо?". Вона: "А сюди, сюди в підвальчик"", - поділилася подробицями інциденту Анна.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Саліванчук каже, що підвал розташований чотирьох поверховому будинку і займає там все приміщення. Помічниця "директора" пофарбувала коридор підвалу у синьо-жовтий колір:

"Вона поставила фарби, хотіла привести декілька дітей, щоб ми поробили фото, відео, як ми малюємо долоньки і згрузили їй всю цю допомогу. Я заходжу і бачу, як в кожній кімнаті сидить жіночка і перебирає гуманітарну допомогу. От, наприклад, з Польщі всі прокладки, гігієну, підгузки рвуть, щоб не можна було продати. Вони витягували, перепаковували, і запечатували на продаж. Я це бачила своїми очима", - розповіла артистка.

Салівачнук каже,що здогадалася, що тут щось не те і вирішила не розвантажувати тут гуманітарну допомогу:

"Я не знаю, як вийти і подивитися в очі людям, які зі мною приїхали, які мені довірилися і вирішили мені допомогти. Я кажу: "Де діти?". Вона каже: "У мене зараз тут лише 15 дітей". Я кажу: "Ви написали п'ять тисяч". Я назбирала купу грошей, я стільки всього вклала – часу, сил, енергії, для того, щоб перебрати весь цей одяг, всю цю гуманітарку, а ви кажете, що у вас 15 дітей. У мене шок. Я виходжу, а люди, які вже вісім років займаються цими справами, вони одразу зрозуміли, що це розводняк повний. Але ж вони не можуть мені нічого сказати, тому що ці гроші давались на моє ім'я. Вони потім мені сказали, мовляв, якщо Аня зараз вийде і скаже, що ми розвантажуємо все, нам стане зовсім погано. Але я вийшла і сказала: "Ми не розвантажуємося", - поділилася артистка.

Анна розповідає, що потім писала петиції, намагалася знайти того чоловіка, оскільки він вісім років займається гуманітаркою: "Я просила людей, щоб його знайшли і покарали, тому що він вісім років,вибачте, на*обує людей", - зазначила Саліванчук.

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