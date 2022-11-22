Анна Саліванчук стала свідком зворушливої зустрічі військового з коханою: "Сиджу і плачу"

Українська акторка Анна Саліванчук випадково стала свідком дуже зворушливої зустрічі захисника із його коханою.

У сторіз в Instagram зірка розповіла, що перебувала у авто, коли несподівано побачила бійця ЗСУ із величезним букетом квітів. Анна не втрималася та вирішила запитати у нього, на кого він чекає.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Сиджу в машині і плачу. Слухала свою лекцію з психології та побачила нашого прекрасного військового з букетом квітів. Розумію, що це не просто так. Підхожу до нього, питаю, він каже: "Я вже вісім місяців не бачив свою кохану і зараз її чекаю", - поділилася Саліванчук.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Також акторка дізналася, що боєць нещодавно повернувся із фронту, де воював на Бахмутському напрямку. Із дозволу захисника Анна зняла цю неймовірну мить зустрічі на відео.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповіла, що почала вчитися на психолога.

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