Анна Саліванчук стала свідком зворушливої зустрічі військового з коханою: "Сиджу і плачу"

Акторці вдалося зняти довгоочікувану зустріч.
Українська акторка Анна Саліванчук випадково стала свідком дуже зворушливої зустрічі захисника із його коханою.
У сторіз в Instagram зірка розповіла, що перебувала у авто, коли несподівано побачила бійця ЗСУ із величезним букетом квітів. Анна не втрималася та вирішила запитати у нього, на кого він чекає.
"Сиджу в машині і плачу. Слухала свою лекцію з психології та побачила нашого прекрасного військового з букетом квітів. Розумію, що це не просто так. Підхожу до нього, питаю, він каже: "Я вже вісім місяців не бачив свою кохану і зараз її чекаю", - поділилася Саліванчук.
Також акторка дізналася, що боєць нещодавно повернувся із фронту, де воював на Бахмутському напрямку. Із дозволу захисника Анна зняла цю неймовірну мить зустрічі на відео.
Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповіла, що почала вчитися на психолога.
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