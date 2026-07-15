Анна Саліванчук стала жертвою шахрая за кордоном і приголомшила наслідками

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею під час відпочинку в Греції.

Зірка зізналася, що стала жертвою шахрайської схеми з орендою житла. Артистка вирушила на відпочинок разом із двома синами та заздалегідь забронювала приватний будинок біля моря. Проте сталося не так, як гадалося.

Після прибуття з’ясувалося, що орендодавець ввів в оману і Анну, і рієлторку. Попри отримані гроші, чоловік не мав права здавати житло, тож родині довелося терміново шукати інший варіант. І єдиним можливим варіантом став будинок з басейном, який за своїм розташуванням артистці не дуже до вподоби.

Реклама

«Ми та наша ріелторка натрапили на шахрая. У нас це вже третій будинок. І цей ми не обирали, нам довелося переїхати. Будинок набагато кращий за той, що був. Тут зовсім інші заходи, море. Нас це не влаштовує. Басейн ми не дуже хотіли. Але будинок удвічі дорожчий, ніж той, де ми були минулого разу. Людина, яка взяла гроші за попередній будинок, збрехала. Він сказав, що це будинок його брата, а виявилося… Несподівано приїхала власниця і він, щоб не втратити роботу, запропонував нам інший, кращий будинок, на п’ять днів. І ще подарує шість днів проживання у нього», — поділилася акторка.

Сториз Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

За словами Саліванчук, чоловік, який організував оренду, був змушений власним коштом оплатити нове житло, аби родина терміново звільнила будинок для справжньої господині. Саме тоді стало зрозуміло, що власниця навіть не підозрювала про заселення сторонніх людей.

«І той Рома оплатив цей будинок, аби ми тільки звільнили будинок для господині на п’ять днів, бо вона не знала, що ми відпочиваємо, а він хотів просто заробити», — додала знаменитість.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Водночас на тому неприємності для акторки не завершилися. Згодом Анна Саліванчук повідомила, що чоловік, який втягнув їх у шахрайську схему, почав відмовлятися від своїх обіцянок. За словами артистки, тепер родина знову ризикує залишитися без житла просто посеред відпустки.

Реклама

«Цей будинок він зняв до 19, а ми проплатили до 25. І куди нам діватися з 19 липня, ми поки не знаємо. Ми хочемо повернути те, що винаймали. Та тепер він дає задню, каже, що проплатить якийсь інший будинок і вже жодних днів у подарунок не збирається давати. Тож у той будинок ми точно не потрапимо. Можливо, є поліція, яка може допомогти вирішити це питання. Чекаємо, як вирішиться проблема. І тепер вимушені бути на валізах», - наголосила Саліванчук.

Попри неприємну ситуацію, акторка не дозволила інциденту зіпсувати відпустку. Вона зізналася, що намагається ставитися до всього спокійно. Анна показала нове помешкання з просторими кімнатами, вітальнею та басейном, а також похизувалася новим купальником, у якому насолоджується відпочинком під грецьким сонцем.

Новини партнерів