Анна Саліванчук у бікіні показала плаский животик та соковиті стегна у різних позах

Акторка відпочиває за кордоном.

Відома українська акторка Анна Саліванчук продовжує ділитися сонячними кадрами з відпочинку у Єгипті.

Так, у фотоблогу знаменитість розмістила фото, де постала на тлі басейну у красивому білому купальнику в квітковий принт.

Анна Саліванчук в купальнику / instagram.com/salivanchuk.anna

Зірка "Свінгерів" похизувалася стрункою фігурою у різних позах: стоячи, на колінах, навкарачки та сидячи на шезлонгу.

Анна Саліванчук в купальнику / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна показала плаский животик та соковиті стегна.

Анна Саліванчук в купальнику / instagram.com/salivanchuk.anna

У дописі знаменитість поділилася, що фани й уявити не можуть, наскільки Аня любить море.

"Сіре, похмуре, блакитне, спокійне, зелене, взагалі всіх відтінків, широке, безмежне і таке різне завжди! То воно тихо плескає на берег хвилю за хвилею, то починає здаватися, що воно сердиться на людей за їхню дріб'язковість. У моря іноді гарний характер, іноді поганий, і неможливо зрозуміти, чому. Адже ми бачимо лише поверхню води. Але якщо любиш море, це не має значення. Ти приймаєш його будь-яким. Так само як і з людьми. Просто за те, як вони є в твоєму житті. Цього вже достатньо. Взагалі море живе. І швидше за все в нього є душа. Воно змиває все погане, що встигло статися у житті. А солона вода спочатку турбує рани, а потім ніжно лікує", – поміркувала артистка.

Анна Саліванчук в купальнику / instagram.com/salivanchuk.anna

Підписники оцінили знімки в коментарях. Так, фанати написали, що Анна має розкішні форми.

Дуже красива

Твоє тіло і ноги неймовірно красиві

Розкішна

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