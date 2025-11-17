Анна Саліванчук у ювілей сина влаштувала йому сюрприз і показала, як він змінювався з роками

Анна Саліванчук з сином / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук привітала старшого сина Гліба з днем народження. Хлопчику 17 листопада виповнилося 10 років.

З нагоди свята зіркова мама поділилася з шанувальниками святковим роликом в Instagram, у якому із сином долучилася до популярного тренду в Мережі. Його суть полягає у тому, що батьки починають казати доволі провокативну фразу, а діти її доповнюють.

Так, на фразу Саліванчук «в кого ти такий…» Гліб відповів: «В тебе». А на запитання «подивися на себе, ти…» — «Найкращий». Інші відповіді сина теж зворушили акторку: «Поки ти живеш в моєму домі…» — «Я повинен тебе слухати»; «Всі діти, як діти, а ти…» — «Красунчик»; «Можеш забирати свої речі і…» — «Їхати в коледж через 5 років»; «Ти мені все життя…» — «Зробив щасливим».

Водночас Анна підготувала для Гліба святковий сюрприз — ще опівночі потішила його великим тортом. У гості до іменинника також завітали бабуся та дідусь. Тим часом у дописі акторка залишила теплі привітання й показала архівні знімки, на яких видно, як швидко подорослішав хлопчик.

«Мій Гліб, мій перший син, сьогодні тобі 10 років. Я з 20 років про тебе мріяла, і я точно знала, що це будеш ти. Навіть не віриться, що ти такий уже дорослий, але для мене ти завжди залишишся маленьким. Ти завжди допомагаєш мені, турбуєшся про братика, збираєш гроші на донати, віддаєш іграшки в дитячі будинки і малюєш для воїнів. Я пишаюся тобою», — зворушила зірка.

