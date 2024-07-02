Анна Саліванчук у купальнику спокусливо попозувала на піску і похизувалася своїми пишними формами

Українська акторка Анна Саліванчук нині перебуває на відпочинку і активно ділиться з прихильниками, як він минає.

Зокрема, артистка разом із синами поїхала у відпустку до Греції. Там сімейство насолоджується спекотними літніми днями та купається в морі. Звичайно, Саліванчук вже встигла наробити безліч знімків на пляжі.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Знаменитість попозувала на піску у різних купальниках, які вдало підкреслювали її фігуру. Акторка також хизувалася своїми пишними формами та підтягнутим тілом, що фани просто засипали кумирку компліментами.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Салівначук також зізналась, що неабияк обожнює літо. Утім, акторку дивує, як швидко промайнув червень. Тож, знаменитість намагається насолоджуватися моментом і дякує ЗСУ, що має таку можливість.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Прощавай червень 2024, привіт липень! Найстрашніше, що зараз не встигнеш повернути головою, як літо закінчиться, і ми ведемо 1 вересня дітей до школи. Я, звичайно, люблю всі пори року, але літо надає крила! Дякую життю, дякую собі, дякую ЗСУ за можливість побути без сирен, без відключення світла і кайфувати від Греції", - поділилася артистка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нині акторка Анна Кошмал також перебуває у відпустці за кордоном. Знаменитість вже теж хизувалася стрункою та підтягнутою фігурою у купальнику, коли купалася у протоці Ла-Манш.

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