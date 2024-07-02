Анна Саліванчук у купальнику спокусливо попозувала на піску і похизувалася своїми пишними формами

Артистка показала, як насолоджується відпусткою у Греції.
Українська акторка Анна Саліванчук нині перебуває на відпочинку і активно ділиться з прихильниками, як він минає.
Зокрема, артистка разом із синами поїхала у відпустку до Греції. Там сімейство насолоджується спекотними літніми днями та купається в морі. Звичайно, Саліванчук вже встигла наробити безліч знімків на пляжі.
Знаменитість попозувала на піску у різних купальниках, які вдало підкреслювали її фігуру. Акторка також хизувалася своїми пишними формами та підтягнутим тілом, що фани просто засипали кумирку компліментами.
Анна Салівначук також зізналась, що неабияк обожнює літо. Утім, акторку дивує, як швидко промайнув червень. Тож, знаменитість намагається насолоджуватися моментом і дякує ЗСУ, що має таку можливість.
"Прощавай червень 2024, привіт липень! Найстрашніше, що зараз не встигнеш повернути головою, як літо закінчиться, і ми ведемо 1 вересня дітей до школи. Я, звичайно, люблю всі пори року, але літо надає крила! Дякую життю, дякую собі, дякую ЗСУ за можливість побути без сирен, без відключення світла і кайфувати від Греції", - поділилася артистка.
Нагадаємо, нині акторка Анна Кошмал також перебуває у відпустці за кордоном. Знаменитість вже теж хизувалася стрункою та підтягнутою фігурою у купальнику, коли купалася у протоці Ла-Манш.
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