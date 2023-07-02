Анна Саліванчук у обтислому вбранні показала, як тримає тіло у формі

Українська акторка Анна Саліванчук показала своїм підписникам, як їй вдається тримати своє тіло у чудовій формі.

Знаменитість насолодилася ранковими тренуваннями просто неба на своїй дачі за містом. У сторіз в Instagram Саліванчук продемонструвала декілька фізичних вправ. У акторки навіть є спеціальне обладнання, яке допомагає їй у тренуваннях.

"Доброго ранку! Трохи тренувань! Бажаю тихого дня", - звернулася да своїх шанувальників Анна.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Для тренування акторка обрала яскравий спортивний комплект - лосини та коротенький топ, які підкреслила підтягнуту фігуру зірки.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, що раніше Саліванчук похизувалася результатами своїх тренувань та продемонструвала гарну фігуру у звабливій фотосесії.

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