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Анна Саліванчук у обтислому вбранні показала, як тримає тіло у формі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Анна Саліванчук у обтислому вбранні показала, як тримає тіло у формі

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Зірка серіалів показала ранкові вправи.

Українська акторка Анна Саліванчук показала своїм підписникам, як їй вдається тримати своє тіло у чудовій формі.

Знаменитість насолодилася ранковими тренуваннями просто неба на своїй дачі за містом. У сторіз в Instagram Саліванчук продемонструвала декілька фізичних вправ. У акторки навіть є спеціальне обладнання, яке допомагає їй у тренуваннях.

"Доброго ранку! Трохи тренувань! Бажаю тихого дня", - звернулася да своїх шанувальників Анна.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Для тренування акторка обрала яскравий спортивний комплект - лосини та коротенький топ, які підкреслила підтягнуту фігуру зірки.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, що раніше Саліванчук похизувалася результатами своїх тренувань та продемонструвала гарну фігуру у звабливій фотосесії.

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Дата публікації
Перегляди
923
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