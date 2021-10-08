Анна Саліванчук у сльозах розповіла про ненародженого сина: "Слава Богу, що він завмер"

2017 року акторка втратила малюка.

Відома українська акторка Анна Саліванчук, яка минулого року вперше розповіла, що втратила дитину, поділилася подробицями трагедії.

Так, наприкінці листопада 2017 року після знімань у Ризі "Свінгерів" вона дізналася, що вдруге завагітніла. У знаменитості мав бути хлопчик, втім, плід завмер на 13-му тижні.

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Як розповіла артистка в інтерв'ю DOROTYE, лікарі сказали їй, що аборт не потрібно робити, оскільки, плід сам вийде. Але цього не відбувалося протягом двох місяців і Анні зробили операцію. Тоді лікарі повідомили, що у майбутньої дитини могли бути проблеми зі здоров'ям. Саліванчук зізналася, що рада, що так сталося, оскільки не змогла б залишити хворого малюка.

"Я зробила генетику, сказали, що там не вистачало хромосом і слава Богу, що він завмер, бо він міг би бути хворим. А я, на жаль, та мати, яка, якби дізналася, що дитина буде хворою, я б зробила аборт. Навіть на великому терміні. Це жахливо, можливо, але у дитини не буде життя, у мами і тата не буде життя, це страшно. Я не настільки сильна, я не змогла б на це дивитися. Це погано, я вважаю, що я погана людина, що таке кажу... Але я з вами відверта. Це дуже складно – виховувати таких дітей, дуже", – зізналася знаменитість зі сльозами на очах.

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Зірка додала, що вона підтримує та схиляється перед жінками, які наважилися народити особливих дітей. Саліванчук зазначила, що це дуже сильно, але вона б не змогла так.

Через невдалу вагітність Анна досить довго не наважувалася повідомити прихильникам про те, що чекає на дитину, коли завагітніла на початку 2020-го. Зараз акторка, яка заміжня за виконавчим продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим, виховує двох синів – 6-річного Гліба та однорічного Микиту.

Анна Саліванчук з синами / instagram.com/salivanchuk.anna

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