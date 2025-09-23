Анна Саліванчук у спідньому посвітила схудлою на 8 кг фігурою і розкрила секрет стрункості

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук у спідньому похизувалася неабияк схудлою фігурою.

Знаменитість за два з половиною місяці схудла на вісім кілограмів. Акторка в Instagram зізнається, що прагнула цього п'ять років. Анна Саліванчук чимало тренувалася, правильно харчувалася, але все це не давало результатів через стреси, навантаження та недосип.

"Я йшла до цього 5 років, по 5 тренувань на тиждень. Постійно правильне харчування. Потім стреси, купа роботи, вистави, знімання, перельоти, відпочинок, недоспані ночі, під'їдаємо і не розуміємо, чому не худнемо", - ділиться артистка.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Врешті, Анна Саліванчук змінила підхід до свого схуднення. Акторка звернулася до лікарки, а та порадила їй здати аналізи. Виявилося, що в артистки є інсулінорезистентність. Знаменитості призначили раз на тиждень колоти ліки. І от за два з половиною місяці зірка схудла на вісім кілограмів, привела аналізи в норму та припинила лікування.

"Один укол на тиждень, і так за 2,5 місяці мінус 8 кг, і я супер щаслива. Вже місяць як закінчила лікування, аналізи прекрасні, а я струнка", - говорить акторка.

