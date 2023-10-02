Анна Саліванчук у сукні-льолі та вінку з трав прогулялася полем у новій фотосесії

Українська акторка Анна Саліванчук захопила гарною фотосесією у незвичному образі.

Знаменитість поділилася гарними світлинами зі знімань на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Анна показала, як прогулялася полем у промінні сонця.

Для фотосесії Саліванчук обрала ніжну та елегантну сукню-льолю молочного кольору з мереживними вставками та глибоким декольте. Вбрання підкреслило звабливі форми зірки, а також відкрило спину.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Свій образ Анна доповнила вінком, сплетеним з трав, що додало образу особливої магічності. Волосся акторка зібрала у коси та зробила макіяж з акцентом на очі.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Під час фотосесії Саліванчук показала усю свою красу у різних позах. Зробила акторка і декілька спокусливих кадрів. Так, на одному з фото вона позувала спиною до камери, приспустивши одну сторону сукні вниз.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

У підписі до фото акторка привітала усіх захисників та захисниць зі святом, яке відзначалося 1 жовтня.

"Дорогі наші захисники та захисниці України. Сьогодні ваш день. Але насправді кожний день - ваш! Тому що без вас, новий день не настав би для українського народу. Не можливо усвідомити всю жертовність та сміливість вашої душі! Вітаємо вас з глибокою вдячністю та повагою! Ваша мужність та готовність служити нашій країні завжди були та будуть прикладом відданості та патріотизму для всього українського суспільства", - написала Анна.

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