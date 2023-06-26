Анна Саліванчук у сукні з пікантним декольте розбурхала уяву фанів звабливими фото

Українська акторка Анна Саліванчук розбурхала уяву шанувальників світлинами з нової фотосесії.

Гарними кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для фотосесії Саліванчук похизувалася пишним бюстом та стрункою талією в вечірній сукні з обтислим корсетом. Свій образ акторка доповнила чорними рукавичками, а також об'ємними локонами та яскравим макіяжем.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Під добіркою фото Саліванчук поділилася своїми думками щодо стосунків між людьми та дала декілька порад своїм шанувальникам.

"Бажайте іншим те, чого хочете собі. Прекрасний спосіб покращити стосунки з людьми та одночасно підвищити якість власного життя. Коли ви почнете це робити, спрацює закон зворотної сили, згідно з яким ми отримуємо все те, чого бажаємо іншим. Деякі люди засмучуються, коли бачать, що інші мають те, чого їм не вистачає. Але такі переживання лише відштовхують від нас бажане! Перебудуйте свою свідомість так, щоб почати щиро радіти успіхам, здобуткам, іншим людям. Це буде вам зробити легше, якщо ви перестанете протиставляти себе іншим людям, а натомість почнете думати, що ви така сама людина, як і всі", - написала Саліванчук.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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