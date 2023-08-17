Анна Саліванчук у своє 38-річчя приголомшила стрункою фігурою в розкішній сукні з глибоким декольте

Українська акторка Анна Саліванчук 17 серпня святкує день народження. Знаменитості виповнюється 38 років.

У святковий день артистка поділилася особливим відео у своєму Instagram. Саліванчук показалася в розкішній вечірній сукні бежевого кольору з глибоким декольте та розрізом до стегна, що неабияк вдало підкреслило струнку фігуру зірки кіно.

На відео знаменитість задувала свічки на іменинному торті, на якому красувався цікавий та жартівливий напис: "Не сумуй мала, ти ще не стара".

Анні Саліванчук - 38: акторка показалася у вечірній сукні з незвичайним тортом іменинниці

"Не сумуй мала, ти ще не стара! Мені 38! Попри війну, я вдячна за цей рік: минув і слава Богу. Першою чергою вдячна нашим хлопцям та дівчатам, які боронять нашу Україну! Слава ЗСУ, Слава ППО і, звичайно, нашому незламному президентові та всім, хто кожного дня робить все для того, щоб ми стали вільними. А я пишаюсь своїм віком і не хотіла б бути молодшою, бо не важливо, скільки тобі в паспорті, важливо, як і на скільки ти почуваєшся", - зазначила знаменитість.

До слова, свій день народження Анна Саліванчук зустріла не в Києві, а на заході України, куди нещодавно поїхала з дітьми. В одному закладів у Львівській області знаменитість замовила святковий обід на тлі мальовничого пейзажу.

Анна Саліванчук святкує день народження / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, перед днем народження артистка наважилася на кардинальні зміни у зовнішності. Анна Саліванчук пофарбувала волосся та змінила зачіску.

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