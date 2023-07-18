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Анна Саліванчук у вечірній сукні та з букетом квітів шубовснула у басейн

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1671
Час на прочитання
1 хв
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Анна Саліванчук у вечірній сукні та з букетом квітів шубовснула у басейн

Анна Саліванчук

Артистка розповіла, що здійснилася її мрія.

Українська акторка Анна Саліванчук показала, як у вечірній сукні та з чималим букетом квітів шубовснула у басейн.

Так, нині знаменитість разом з дітьми відпочиває за містом. Як зізналась Анна, у спекотні дні у неї є лише одна мрія – зануритися у холодну воду. Саліванчук здійснила своє бажання. Акторка опублікувала кумедні кадри, як у довгій вечірній сукні та з чималим букетом квітів шубовснула у басейн.

"Просто живу і кайфую. У місті така спека, що поки їхала, мріяла тільки про одне, а мрії здійсняються", - наголосила знаменитість.

Анна Саліванчук / ©
Анна Саліванчук

У коментарях підписники Анни Саліванчук зазначили, що їх неабияк потішили такі кадри і вони залюбки теж занурилися у холодну воду.

Нагадаємо, нині чимало знаменитостей поїхало відпочивати. У відпустці у Туреччині перебуває ведуча Лілія Ребрик. Знаменитість вже опублікувала кадри на тлі моря та посвітила стрункими ніжками та пишним бюстом.

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Дата публікації
Перегляди
1671
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