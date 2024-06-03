Анна Саліванчук у відкритому купальнику похвалилася пишним бюстом і апетитними стегнами

Українська акторка Анна Саліванчук неабияк розбурхала уяву своїх шанувальників, блиснувши стрункою фігурою у купальнику.

У своєму Instagram артистка поділилася, що нарешті відкрила купальний сезон. Знаменитість насолодилася відпочинком у басейні у спекотний літній день. Анна Саліванчук для плавання обрала відкритий купальник у зебровий принт. Образ акторка доповнила сонцезахисними окулярами.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Зокрема, купальне вбрання вдало відкреслило струнку фігуру знаменитості. Можна було запримітити, що артистка має доволі пишний бюст та апетитні стегна.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Шанувальники, звісно ж, не змогли стриматися, аби не засипати акторку компліментами. У коментарях під кадрами користувачі писали, що Анна Саліванчук має просто неперевершений вигляд.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Гарна, струнка, спортивна та гаряча дівчина!

Прекрасна жінка!

Розкішна!

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно в родині Анни Саліванчук було свято. Бабуся акторки відсвяткувала 94-річчя. Знаменитість ніжно привітала рідну людину зі святом та показала їхні рідкісні спільні фото.

Читайте також: