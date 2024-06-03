Анна Саліванчук у відкритому купальнику похвалилася пишним бюстом і апетитними стегнами

Артистка відкрила купальний сезон.
Українська акторка Анна Саліванчук неабияк розбурхала уяву своїх шанувальників, блиснувши стрункою фігурою у купальнику.
У своєму Instagram артистка поділилася, що нарешті відкрила купальний сезон. Знаменитість насолодилася відпочинком у басейні у спекотний літній день. Анна Саліванчук для плавання обрала відкритий купальник у зебровий принт. Образ акторка доповнила сонцезахисними окулярами.
Зокрема, купальне вбрання вдало відкреслило струнку фігуру знаменитості. Можна було запримітити, що артистка має доволі пишний бюст та апетитні стегна.
Шанувальники, звісно ж, не змогли стриматися, аби не засипати акторку компліментами. У коментарях під кадрами користувачі писали, що Анна Саліванчук має просто неперевершений вигляд.
- Гарна, струнка, спортивна та гаряча дівчина!
- Прекрасна жінка!
- Розкішна!
Нагадаємо, нещодавно в родині Анни Саліванчук було свято. Бабуся акторки відсвяткувала 94-річчя. Знаменитість ніжно привітала рідну людину зі святом та показала їхні рідкісні спільні фото.
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