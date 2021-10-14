Анна Саліванчук відповіла, чи важливий розмір пеніса у чоловіків

Зірка відповіла на пікантне запитання.
Відома українська акторка Анна Саліванчук вирішила відповісти на різні запитання своїх фанів.
Так, в Instagram-stories у неї поцікавилися, чи дійсно дівчатам важливий розмір пеніса у чоловіків. Спочатку зірка намагалася віджартуватися.
"Розмір чоловіка? Ну з маленьким чоловіком в 15 років я б не пішла. До речі, мій розмір подобається всім", - пожартувала зірка.
Пізніше акторка таки відповіла на пікантне запитання. Знаменитість чесно зізналась, що розмір ніколи не важливий.
"Розмір ніколи не важливий. Головне, як ним користуватися", - поділилася своїми думками Анна.
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