Анна Саліванчук відповіла на закиди, чому її чоловік-нардеп не пішов воювати на фронт

Українська акторка Анна Саліванчук висловилася стосовно хейту її чоловіка, народного депутата Олександра Божкова за те, що він не взяв зброї до рук.

Зокрема, знаменитість запевнила, що її чоловік постійно донатить для підтримки армії. І додала, що він з тих людей, які в тилу може робити більше, аніж на передовій. Також Саліванчук зізналася, що майже не обговорює роботу її чоловіка з ним вдома.

"По-перше, народним депутатом він став на другий місяць війни. Він цілими днями працює. І нічого пів року не заробляв взагалі. Все йшло тільки на ЗСУ, а не на зарплату. Я ніколи в нього не питаю про його розмови там. Я не хочу цього чути. Мені не цікаво. Писати й говорити будуть завжди. Я навіть не читаю коментарі. Не кожен чоловік на війні може робити свою справу. Не кожному потрібно воювати. Є багато людей, які тут можуть зробити багато корисного для тих, хто там", - розповіла акторка на Youtube-каналі Аліни Доротюк.

Анна Саліванчук з чоловіком / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Натомість Анна пригадала свого однокурсника Андрія Федінчика, який наразі є чоловіком її подруги Наталки Денисенко й воює на передовій. За її словами, він є прикладом людини, яка дійсно була готова вступити до лав ЗСУ, і зробила це.

"Я була впевнена, що мій однокурсник Андрій Федінчик піде воювати. Він завжди був такий мужик. Бо це така людина. Йому по-іншому не можна. Люди, які в цьому не розбираються, і будуть там боятися, вони можуть підставити свого колегу, воїна який поруч, і просто втекти", - додала Саліванчук.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук показала ніжні кадри з новорічної фотосесії зі своїми двома синами-красенями. Щоправда, родина була у кадрі без батька.

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