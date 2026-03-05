ТСН у соціальних мережах

Анна Саліванчук відверто розповіла про новий етап у житті після розлучення з чоловіком-нардепом

Акторка заговорила про «реінкарнацію» у житті після розлучення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Анна Саліванчук

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук відверто поділилася переживаннями про період свого життя після розлучення з продюсером і народним депутатом Олександром Божковим.

Артистка зізналася, що останні роки стали для неї часом глибоких внутрішніх змін.

На своєму Instagram-акаунті зірка оприлюднила серію світлин з Одеси та розповіла, що зараз проживає важливий етап особистої трансформації.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

«Зараз у моєму житті відбувається реінкарнація! Я знала, що так буде, але не знала, що знадобиться 2,5 року. Я живу зараз найцікавіше своє життя і вдячна Всесвіту за це», — поділилася акторка.

За словами Анни, поїздка до Одеси цього разу виявилася для неї особливою. Вона натякнула, що працює над новими проєктами та готує дещо цікаве для своїх прихильників.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

«Цього разу Одеса була не така, як завжди. Цікава робота, нові знайомства, довге тривале партнерство. Чекайте скоро щось дуже цікаве, а поки пишу те, що мені допомогло до цього прийти… Все відбувається в потрібний момент і в потрібному місці. Видихни. Щастя в житті стільки, скільки ти зможеш його помітити. Всі відчувають страх саме в той момент, коли можуть змінити свою долю. І це нормально. Якщо твоє тіло відкидає людей, місця або речі, які раніше подобалися, поважай це. Ти живеш в процесі детоксикації», — написала вона.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Наприкінці допису акторка звернулася до прихильників із роздумами про стосунки та важливість емоційної свободи:

«Помічали, що після розставання завжди плакали менше, ніж під час стосунків… Немає ідеального життя, але є ідеальні моменти. Бережіть людей, з якими ви вільні в емоціях, бажаннях і своїх почуттях».

Анна Саліванчук та Олександр Божков офіційно розірвали шлюб у травні 2023-го, проте розсекретили це наступного року. Колишнє подружжя має двох спільних синів.

