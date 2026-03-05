- Дата публікації
Анна Саліванчук відверто розповіла про новий етап у житті після розлучення з чоловіком-нардепом
Акторка заговорила про «реінкарнацію» у житті після розлучення.
Українська акторка Анна Саліванчук відверто поділилася переживаннями про період свого життя після розлучення з продюсером і народним депутатом Олександром Божковим.
Артистка зізналася, що останні роки стали для неї часом глибоких внутрішніх змін.
На своєму Instagram-акаунті зірка оприлюднила серію світлин з Одеси та розповіла, що зараз проживає важливий етап особистої трансформації.
«Зараз у моєму житті відбувається реінкарнація! Я знала, що так буде, але не знала, що знадобиться 2,5 року. Я живу зараз найцікавіше своє життя і вдячна Всесвіту за це», — поділилася акторка.
За словами Анни, поїздка до Одеси цього разу виявилася для неї особливою. Вона натякнула, що працює над новими проєктами та готує дещо цікаве для своїх прихильників.
«Цього разу Одеса була не така, як завжди. Цікава робота, нові знайомства, довге тривале партнерство. Чекайте скоро щось дуже цікаве, а поки пишу те, що мені допомогло до цього прийти… Все відбувається в потрібний момент і в потрібному місці. Видихни. Щастя в житті стільки, скільки ти зможеш його помітити. Всі відчувають страх саме в той момент, коли можуть змінити свою долю. І це нормально. Якщо твоє тіло відкидає людей, місця або речі, які раніше подобалися, поважай це. Ти живеш в процесі детоксикації», — написала вона.
Наприкінці допису акторка звернулася до прихильників із роздумами про стосунки та важливість емоційної свободи:
«Помічали, що після розставання завжди плакали менше, ніж під час стосунків… Немає ідеального життя, але є ідеальні моменти. Бережіть людей, з якими ви вільні в емоціях, бажаннях і своїх почуттях».
Анна Саліванчук та Олександр Божков офіційно розірвали шлюб у травні 2023-го, проте розсекретили це наступного року. Колишнє подружжя має двох спільних синів.
