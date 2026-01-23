Анна Саліванчук відверто розсекретила "червоні прапорці", які змусили її піти від чоловіка-нардепа

Анна Саліванчук з ексчоловіком і дітьми

Українська акторка Анна Саліванчук висловилася про свої колишні стосунки, які не склалися.

Як відомо, раніше артистка була у шлюбі з народним депутатом Олександром Божковим. За вісім років шлюбу у них народилося двоє синів — Гліб і Микита. 2023 року подружжя офіційно розлучилося. Та лише зараз Анна наважилася заговорити про справжні причини розриву попередніх стосунків. В інтерв’ю на «ПВМ Шоу» вона зізналася, що цьому передувало багато «червоних прапорців».

За словами Саліванчук, постійне внутрішнє напруження з часом дало про себе знати фізично. Артистка зізналася, що ігнорування тривожних сигналів у стосунках серйозно позначилося не лише на її емоційному стані, а й на здоров’ї. Тож зірка прийняла рішення полюбити себе й піти від чоловіка.

«Було багато „червоних прапорців“, на які я заплющувала очі. Тобто бачила й чула, але пробачала, бо розуміла, що він робить це через свої комплекси. Він не хоче мене огбразити, а це його комплекси. Я жила трішечки в ілюзії, обманювала себе тривалий час. Потім коли я втомилася обманювати й почало сипатися здоров’я — шия, я втратила зір — але я однаково не страждала. Потім я вирішила полюбити себе», — поділилася акторка.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Окремо Анна наголосила, що одним із головних «червоних прапорців» для неї стала різниця у поглядах на сімейні цінності та виховання дітей. Артистка поділилася власним досвідом спілкування з дітьми, підкресливши важливість живого контакту.

«Один з „червоних прапорців“ — сімейні цінності і любов до дітей. Це найголовніше. Дітей треба любити. Їх не просто треба зробити й дати гаджет. Їм треба приділяти час, спілкуватися, бо діти до 12 років діти не чують периферійні голоси. Коли хочу донести думку до сина, то я кажу йому дивитися в очі», — додала зірка.

