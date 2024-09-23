Анна Саліванчук висловилась про особисте життя після розлучення та чи перебуває вона в стосунках

Акторка відповіла, як складається її особисте після розриву з обранцем.
Українська акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно назвала причину розлучення з чоловіком, прокоментувала своє особисте життя.
Зокрема, артистка розповіла, як складається її особисте після розлучення. За словами знаменитості, наразі вона не перебуває в стосунках. Утім, Саліванчук переконана, що вже готова розпочати особисте життя з чистого аркуша. Акторка хоче, щоб поруч із нею був чоловік, з яким вона почувалася в безпеці і який підставить плече підтримки.
"У мене бажання, щоб поряд було плече, на яке я можу (покластися – прим. ред.), стати маленькою Анічкою, просто заплющити очі й нічого не боятися, просто помовчати", – розповіла артистка на YouTube-каналі "Regina Official".
Хоч акторка й говорить, що готова до нових стосунків, однак цілеспрямовано шукати обранця вона не планує. Артистка переконана, що це має бути доля, адже саме тоді можуть виникнути справжні почуття.
"Вважаю, що це має бути доля. Бо, коли дівчата бігають за чоловіком, шукають, я вважаю, це не почуття", - додала Саліванчук.
Зазначимо, протягом восьми років акторка прожила в шлюбі з нині нардепом Олександром Божковим. Подружжя оголосило про розрив 2024 року, але фактично не перебуває у стосунках від травня 2023-го. В ексів є двоє спільних синів – Гліб та Микита.
Нагадаємо, нещодавно співачка Оксана Білозір розкрила, як склались її стосунки з чоловіком після розлучення. Виконавиця відповіла, чи підтримують вони зв'язок.
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