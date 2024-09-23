Анна Саліванчук висловилась про особисте життя після розлучення та чи перебуває вона в стосунках

Акторка відповіла, як складається її особисте після розриву з обранцем.

Українська акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно назвала причину розлучення з чоловіком, прокоментувала своє особисте життя.

Зокрема, артистка розповіла, як складається її особисте після розлучення. За словами знаменитості, наразі вона не перебуває в стосунках. Утім, Саліванчук переконана, що вже готова розпочати особисте життя з чистого аркуша. Акторка хоче, щоб поруч із нею був чоловік, з яким вона почувалася в безпеці і який підставить плече підтримки.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У мене бажання, щоб поряд було плече, на яке я можу (покластися – прим. ред.), стати маленькою Анічкою, просто заплющити очі й нічого не боятися, просто помовчати", – розповіла артистка на YouTube-каналі "Regina Official".

Хоч акторка й говорить, що готова до нових стосунків, однак цілеспрямовано шукати обранця вона не планує. Артистка переконана, що це має бути доля, адже саме тоді можуть виникнути справжні почуття.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Вважаю, що це має бути доля. Бо, коли дівчата бігають за чоловіком, шукають, я вважаю, це не почуття", - додала Саліванчук.

Зазначимо, протягом восьми років акторка прожила в шлюбі з нині нардепом Олександром Божковим. Подружжя оголосило про розрив 2024 року, але фактично не перебуває у стосунках від травня 2023-го. В ексів є двоє спільних синів – Гліб та Микита.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оксана Білозір розкрила, як склались її стосунки з чоловіком після розлучення. Виконавиця відповіла, чи підтримують вони зв'язок.

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