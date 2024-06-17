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Анна Саліванчук вколола ботокс у лоб і похизувалася результатом: фото до та після

Анна Саліванчук вколола ботокс у лоб і похизувалася результатом: фото до та після

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка розповіла про салонні процедури краси, які робить.

Українська акторка Анна Саліванчук розсекретила, які процедури краси робить для збереження молодості.

Так, Анна у своєму фотоблогу зізналася, що час від часу звертається до косметологів, щоб удосконалити свій зовнішній вигляд. Спочатку спеціалістка зробила позначки на лобі акторки для заповнення філером і підготувала шкіру для подальших маніпуляцій. І у результаті зірка показалася на кушетці й поділилася, як відбувається введення ін'єкцій проти мімічних зморшок.

Анна Саліванчук робить косметологічні процедури / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук робить косметологічні процедури / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук робить косметологічні процедури / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук робить косметологічні процедури / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук робить косметологічні процедури / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук робить косметологічні процедури / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

За словами Саліванчук, мрію втілити вдалося не одразу, адже раніше вона мала обмеження через знімання у серіалі, тож протягом пів року не могла робити будь-яких кардинальних змін у зовнішності.

"Пів року мені не можна було колоти лоба, бо я грала маму 22-річної доньки, а тепер я сама, як 22-річна дівчинка. Ну добре, 30-річна", - пожартувала Анна й показала своє до та після.

Анна Саліванчук вколола ботокс / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук вколола ботокс / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Окрім того, Анна зазначила, що час від часу ходить на масажі та робить ліфтинг.

Анна Саліванчук робить косметологічні процедури / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук робить косметологічні процедури / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук поділилася рідкісними фото з батьками й двома синами.

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