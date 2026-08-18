Анна Саліванчук вперше показала загадкового коханого на пристрасних кадрах

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Українська акторка Анна Саліванчук заінтригувала прихильників новими подробицями особистого життя.

Зірка вперше показала чоловіка, з яким, імовірно, перебуває у романтичних стосунках, однак поки не розкриває його особистість.

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З нагоди свого 41-го дня народження акторка опублікувала в Instagram кадри із загадковим обранцем. На відео пара ніжно та пристрасно танцює, обіймається й демонструє близькість. Водночас обличчя чоловіка Саліванчук навмисно не показала.

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Анна Саліванчук і загадковий чоловік / © instagram.com/salivanchuk.anna

Судячи з кадрів, закохані провели разом значну частину святкового дня. Акторка танцювала поруч із кульками та квітами, а ввечері із загадковим чоловіком влаштувала романтичну вечерю. Саліванчук також лишила підпис, назвавши бойфренда своїм «магнієм, який їй так потрібен».

Водночас зірка звернулася до тих, хто її вітав, зі словами вдячності та любові. І додала, що «це був її найкращий день народження».

При цьому Анна поки не розповідає, хто саме став її новим обранцем і коли між ними розпочалися стосунки.

До слова, 2023 року акторка офіційно розлучилася з народним депутатом Олександром Божковим, від якого народила двох синів — Гліба та Микиту. Після розриву Саліванчук неодноразово відверто зізнавалася, що мріє зустріти надійного чоловіка, який не боятиметься її сильного характеру. Тепер же акторка, схоже, більше не самотня.

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