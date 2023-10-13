Анна Саліванчук вперше прокоментувала, чи справді розлучилася з чоловіком

Українська акторка Анна Саліванчук зізналася, чи дійсно розлучилася зі своїм чоловіком, народним депутатом Олександром Божковим.

Останнім часом у ЗМІ стали з'являтися новини про ймовірне розлучення зіркового подружжя, але офіційних коментарів пара не давала. В одному зі своїх інтерв'ю ще на початку повномасштабної війни Анна говорила про те, що вони з Олександром переживають певну кризу у стосунках, але після нічого не казала про їхнє подружнє життя.

В ексклюзивному коментарі сайту ТСН.ua Саліванчук вперше прокоментувала, чи дійсно розірвала стосунки з коханим.

"Ні, це неправда! Так, у мене були інтерв'ю про стосунки, але вже давним-давно, чого і звідки зараз ширяться ці чутки, я не розумію", - відповіла на запитання Анна.

Анна Саліванчук з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, що Анна Саліванчук та Олександр Божков разом вже дев'ять років. Пара познайомилася на знімальному майданчику серіалу "Одного разу під Полтавою" і вже за рік побралася. Зараз акторка разом зі своїм чоловіком виховують двох спільних синів - 8-річного Гліба та 3-річного Микиту.

Анна Саліванчук з чоловіком та синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Днями анна Саліванчук приголомшила шанувальників відвертою фотосесією - акторка просто у центрі Києва позувала у піджаку на голе тіло.

Читайте також: