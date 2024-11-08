Анна Саліванчук вперше розповіла про вроджену особливість її 9-річного сина: "Випадково сказали"

Акторка зробила важливе нагадування всім батькам.
Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про стан здоров'я обох синів.
Так, у фотоблогу артистка зізналася, що вперше за тривалий час відвела синів на УЗД щитоподібної залози. У результаті лікарі виявили у її старшого 9-річного сина Гліба відсутність лівої частини органу. Тож тепер зіркова мама буде пильно слідкувати за подальшим розвитком хлопця.
"Чомусь дев'ять років я вже як мама й ніхто мені не казав, що дитині треба зробити УЗД щитоподібної залози. І випадково сказали: "А давай зробимо". Ми зробили й виявилося, що у Гліба немає лівої частини щитоподібної залози з народження. Це нічого страшного. Але тепер треба постійно кожних пів року перевіряти щитоподібну залозу, здавати кров на всі гормони, чи справляється одна частина з гормональними змінами дитини", - поділилася Саліванчук.
Також знаменитість розповіла про обстеження її молодшого сина Микити. Як виявилося, хлопчик потребує додаткових консультацій у ендокринолога. До того ж Анна звернулася до батьків з проханням не затягувати регулярні огляди дітей у лікарів.
"Робила ще Нікіті. Теж є питання, теж треба здавати на гормони та йти до ендокринолога. Тому, будь ласка, не відкладайте на потім. Уже сьогодні обов'язково зробіть дітям усі аналізи, тому що зараз ми живемо в такому не екологічному світі, що треба перевірятися", - наголосила акторка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала показала одразу трьох своїх підрослих синів-красенів вдома.
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