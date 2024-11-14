Анна Саліванчук вперше розповіла про втрату доньки: "У мене перший син з двійні"

Українська акторка Анна Саліванчук вперше розповіла, що втратила доньку.

Знаменитість 2018 року ділилася, що на 15-му тижні в неї завмер плід. Однак виявилося, що раніше артистці доводилося переживати подібний болісний досвід. Коли Анна Саліванчук завагітніла вперше, в неї мала народитися двійня – хлопчик і дівчинка. На жаль, донька завмерла на 15-му тижні вагітності. Анна Саліванчук народила сина Гліба.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У мене перший син – Гліб – він з двійні. У мене була дівчинка і хлопчик. Дівчинка завмерла теж на 15-му тижні і була зі мною, поки я не народила Гліба. Це було дуже важко, тому що я мріяла про дітей, про двійню. Це було важко, коли я бачу на УЗД два сердечка, а потім…", - розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

2018 року Анна Саліванчук знову втратила дитину на 15-му тижні вагітності. Тоді артистка зробила генетичний тест. Згідно з його результатами, в акторки та її на той момент ще чоловіка з генетикою все було гаразд. Однак у дитини, на жаль, не вистачало хромосом. Знаменитість ділиться, що добре, що все сталося саме так, адже коли вона дізналася б про ваду, то не наважилася б народжувати.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Я робила генетичний тест, бо думала, що двічі на 15-му тижні – це щось не те. Але з генетикою все було добре, просто не вистачало хромосом. Дякую, що він завмер, бо я не змогла б і зробила б аборт. Я не готова була до цього. Це великий уклін всім мамам, які чують якісь такі речі і все одно народжують дітей. Це дуже важка праця", - зізналась артистка.

Наразі Анна Саліванчук виховує двох синів. 2015 року акторка народила хлопчика Гліба, а вже 2020-го – Микиту.

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук розповіла про вроджену патологію її 9-річного сина. Виявилося, що в Гліба відсутня ліва частина щитоподібної залози. На щастя, в цьому немає нічого страшного, але раз на пів року Глібу необхідно перевірятися в лікарів.

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