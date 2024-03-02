Анна Саліванчук вперше зізналася, чи бив її колишній чоловік-нардеп

Розлучення акторки та зірки серіалу "Одного разу під Полтавою" Анни Саліванчук та нардепа від "Слуги народу" Олександра Божка стало шоком для фанів артистки.

Ще більше прихильники здивовані тим, що цю інформацію знаменитість приховувала протягом року. Й хоча Саліванчук зізналася, що так довго мовчала, бо їй боліло і потрібен був час відновитися. Та дехто з фанів припустив, що справа може бути в тому, що колишній чоловік бив Саліванчук і може навіть залякував.

Анна Саліванчук з ексчоловіком / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Так, під постом акторки, де вона повідомила про розрив з чоловіком, одна з шанувальниць пригадала, як у лютому 2023 року Саліванчук розповідала, що отримала струс мозку і зламала ніс нібито в результаті падіння зі сходинок. Прихильниця зірки припустила, що, можливо вона розійшлася з чоловіком, бо він її бив.

"Ні, це ніяк не повʼязано, то дійсно я впала зі сходів бо була ожеледиця", - спростувала чутки про аб’юз з боку колишнього чоловіка Саліванчук.

Анна Саліванчук про те, чи бив її чоловік / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Втім, що саме стало причиною її розриву з ексобранцем після восьми років шлюбу Анна Саліванчук вирішила зберегти у таємниці.

Нагадаємо, днями акторка Анна Саліванчук приголомшила, що після восьми років подружнього життя вона розійшлася зі своїм чоловіком, нардепом та експродюсером Студії "Квартал 95" Олександром Божком. У експодружжя є двоє спільних синів - 7-річний Гліб та дворічний Микита.

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