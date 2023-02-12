Анна Саліванчук з розбитим носом і струсом мозку вперше з'явилася на ТБ за два дні після нещасного випадку

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук вперше після того, як впала і вдарилася об сходинку, з'явилася на ТБ.

Сьогодні, 12 лютого, артистка стала гостею ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" – і це лише за декілька днів після інциденту. У результаті падіння Саліванчук розбила ніс та отримала струс мозку.

Як зізналася акторка, навіть у цій ситуації не обійшлося без втручання російських окупантів:

"У п'ятницю було чотири сирени, і я бігла за сином в школу. Хотіла забрати його рюкзак, він був в укритті. І на сходах упала обличчям об лід. У мене був ще струс мозку. Оля Полякова мені пише, що в неї також було таке. Вона нікому не показувала. Прийшов результат КТ і у мене ще зміщення", - розповіла подробиці Саліванчук.

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Також акторка поділилася, що вже завтра, 13 лютого, о 19:00 на каналі ТЕТ відбудеться прем'єра крайнього сезону серіалу "Одного разу під Полтавою":

"Він буде дуже цікавий, неочікуваний. Там буде повернення мого магазину, в мене буде друга зачіска, нові сукні. І взагалі там буде багато чого цікавого, на що ви навіть не очікували", - розповіла Саліванчук.

Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 10 лютого, Анна Саліванчук, забираючи сина зі школи, розбила носа. Артистка підслизнулася, впала і вдарилася головою об сходинку. Окрім розбитого носа зі зміщенням знаменитість отримала струс мозку.

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