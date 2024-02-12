Анна Саліванчук з синами поїхала до Карпат і розповіла про екстремальний атракціон: "Голос зірвала"

Українська акторка Анна Саліванчук вирушила на відпочинок разом з дітьми до Карпат і розповіла, як минає її відпустка.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість поділилася декількома кадрами на тлі засніжених полонин. Окрім того, Анна показала, які зимові розваги з сином Глібом вони обрали. Так, акторка покаталася на екстремальному атракціоні – родельбані. За словами Саліванчук, їй було дуже страшно на гірці з такими різкими поворотами. І навіть від крику вона зірвала голос.

Анна Саліванчук на відпочинку у Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук на відпочинку у Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук на відпочинку у Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук на відпочинку у Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Як завжди, я кричала, аж голос собі зірвала, і плакала, а Гліб з мене сміявся", – розповіла Анна.

Також знаменитість показала краєвиди, за якими вони з сином спостерігали з підйомника.

Анна Саліванчук на відпочинку у Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук на відпочинку у Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук на відпочинку у Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук на відпочинку у Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Після такого насиченого дня з купою вражень мама з сином відвідали місцевий заклад, де поїли традиційного українського борщу у хлібній тарілці зі сметаною, салом і цибулею.

Анна Саліванчук на відпочинку у Карпатах / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно ексдружина нардепа Миколи Тищенка Алла Барановська показалася з їхнім 6-річним сином на відпочинку в Буковелі й поділилася своїм емоційним станом після розлучення.

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