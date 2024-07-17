Анна Саліванчук за кордоном серйозно травмувалася та налякала фанів фото в гіпсі: "Пекельний біль"

Українська акторка Анна Саліванчук серйозно травмувалася під час відпочинку за кордоном.

Знаменитість перебувала у відпустці в місті Умаг, Хорватія. Ввечері був просто неймовірний захід Сонця, що зірка кіно вирішила це зняти на відео. Задля більшої атмосфери акторка пробіглася скелястим узбережжям. Однак там виявилося доволі слизько, що Саліванчук послизнулась, не втримала рівновагу та впала.

Анна Саліванчук на відпочинку невдало впала та серйозно травмувала руку

Спочатку знаменитість терпіла біль, та він виявився просто пекельним. Тож, Анна Саліванчук звернулася за допомогою до лікарів. Акторці довелося їхати до Словенії, адже в місті, де вона перебувала, не було рентгену.

Анна Саліванчук у Словенії / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Цілу ніч я не спала, біль був пекельний. Я вирішила, що треба робити рентген, бо важко дихати, я впала на грудну клітину, та зап'ястя правої руки я не могла повернути. Мені довелося їхати до іншої країни на рентген", - поділилася артистка.

Анна Саліванчук у лікарні / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Врешті, після огляду виявилося, що в Анни Саліванчук вивих та розтягнення правої руки. На щастя, все обійшлося без переломів, але акторці доведеться ходити протягом семи днів у гіпсі.

"Обійшлось все просто гіпсом на сім днів, без переломів. Всі кістки цілі! Дуже сильний вивих та розтягнення правої руки і грудної клітини", - поділилася акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка серйозно травмувалася під час відпочинку. Із Катериною Реп'яховою в Ізраїлі стався неприємний інцидент.

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