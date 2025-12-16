ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Анна Саліванчук заговорила про побачення після розлучення з чоловіком-нардепом: "Не можуть потягнути"

Артистка розкрила подробиці особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анна Саліванчук

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Уже кілька років українська акторка Анна Саліванчук перебуває у статусі холостячки.

На проєкті "Ближче до зірок" артистка чесно зізналася, що зараз її серце вільне. Ба більше, навіть на побачення знаменитість не ходить, і причина зовсім не в нестачі уваги з боку чоловіків. Виявляється, яскравій і харизматичній зірці не так просто знайти того, хто не злякається її енергії.

"Пишуть ті, хто не може потягнути Анну Саліванчук. І я зараз не про фінанси, а емоційно. Вони просто бояться навіть моєї енергії, на жаль. Секс від мене не йде, він поруч завжди. Я ж дивлюся, як на мене реагують чоловіки, вони дивляться, вибачте, слинку ковтають, а підійти не підійдуть. Ну то навіщо мені такі чоловіки? Мені треба той, хто не буде боятися", – говорить артистка.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка запевняє, що відкрита до нових стосунків з сильним чоловіком, поруч з яким зможе дозволити собі бути слабкою: "Я хочу, щоб хтось не те що навіть взяв якісь мої турботи по життю, ні. Просто, щоб мене хтось обійняв".

Зазначимо, протягом восьми років Анна Саліванчук перебувала в шлюбі з нардепом Олександром Божковим. Проте у травні 2023-го пара розлучилась. У колишнього подружжя є спільні сини – Гліб та Микита.

Нагадаємо, а от акторка Наталка Денисенко після розлучення знайшла своє щастя. Нещодавно артистка підтвердила роман із манекенником Юрієм Савранським.

Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie