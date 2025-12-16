Анна Саліванчук заговорила про побачення після розлучення з чоловіком-нардепом: "Не можуть потягнути"

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Уже кілька років українська акторка Анна Саліванчук перебуває у статусі холостячки.

На проєкті "Ближче до зірок" артистка чесно зізналася, що зараз її серце вільне. Ба більше, навіть на побачення знаменитість не ходить, і причина зовсім не в нестачі уваги з боку чоловіків. Виявляється, яскравій і харизматичній зірці не так просто знайти того, хто не злякається її енергії.

"Пишуть ті, хто не може потягнути Анну Саліванчук. І я зараз не про фінанси, а емоційно. Вони просто бояться навіть моєї енергії, на жаль. Секс від мене не йде, він поруч завжди. Я ж дивлюся, як на мене реагують чоловіки, вони дивляться, вибачте, слинку ковтають, а підійти не підійдуть. Ну то навіщо мені такі чоловіки? Мені треба той, хто не буде боятися", – говорить артистка.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка запевняє, що відкрита до нових стосунків з сильним чоловіком, поруч з яким зможе дозволити собі бути слабкою: "Я хочу, щоб хтось не те що навіть взяв якісь мої турботи по життю, ні. Просто, щоб мене хтось обійняв".

Зазначимо, протягом восьми років Анна Саліванчук перебувала в шлюбі з нардепом Олександром Божковим. Проте у травні 2023-го пара розлучилась. У колишнього подружжя є спільні сини – Гліб та Микита.

