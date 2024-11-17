Анна Саліванчук замилувала фото зі старшим сином і розчулила вітаннями його з 9-річчям

Українська акторка Анна Саліванчук публічно звернулася до старшого сина Гліба, який 17 листопада святкує день народження.

З нагоди 9-річчя Гліба знаменитість опублікувала низку його фото. Зокрема, поділилася архівними кадрами своєї першої вагітності, згадала, якими були перші роки життя сина й порівняла їх зі свіжими світлинами. На зображеннях помітно, як швидко промайнув час.

Анна Саліванчук вагітна сином Глібом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з сином Глібом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з сином Глібом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з сином Глібом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Водночас Саліванчук адресувала синові вітання й зізналася, що вона дуже довго чекала на його народження. Зіркова мама подякувала імениннику за безліч добрих речей, які він робить, і поділилася, що він – її гордість.

"Мій Гліб, мій перший син, сьогодні (17 листопада – прим. ред.) тобі 9 років. Я з 20 років про тебе мріяла, я точно знала, що будеш ти, я так тебе чекала. І 17 листопада 2015 року ти показав мені, що таке справжнє щастя. Навіть не віриться, що ти такий вже дорослий, але для мене ти завжди будеш маленьким. Ти завжди допомагаєш мені, турбуєшся про братика, збираєш гроші, щоб задонатити, віддаєш свої іграшки в дитячі будинки і малюєш для воїнів. Я пишаюсь тобою. Мій сину, я знаю, що скоро ти будеш у соцмережах і читатимеш це. Так ось, хочу сказати тобі, що я дуже щаслива, що ти вибрав мене, бути твоєю мамою! Ти мій герой, ти моє все! Дуже люблю тебе! Будь щасливий, я зроблю все для цього", - зворушила зізнанням Анна.

Анна Саліванчук з сином Глібом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з сином Глібом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з сином Глібом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з сином Глібом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з сином Глібом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно гуморист Максим Галкін також ділився новими фото зі своїми двома підрослими дітьми. Разом з ними також попозувала їхня мама Алла Пугачова та її старша донька Христина Орбакайте.

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